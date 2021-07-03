«القليوبية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. «مسيرة نيلية وفنون شعبية»

شارك عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو على كورنيش نهر النيل بمدينة بنها أمام ديوان عام المحافظة.

وشملت الاحتفالية، تنظيم مسيرة نيلية بنهر النيل شارك بها 100 شاب وفتاة، وعروض فنية وأغاني وطنية وتنورة، قام بها شباب من مدارس الصم والبكم بالمحافظة، حيث أدخلت العروض البهجة على جميع الحضور.

محافظ القليوبية: الثورة منعت مخطط إسقاط الدولة المصرية

واكد محافظ القليوبية، خلال حضوره الفعاليات، أن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث إنها أنقذت الشعب المصري من المخاطر والمكايد التي كانت تحاك لإسقاط الدولة المصرية القديمة.

وأوضح أن هذه الثورة تعد دليلًا على وعي الشعب المصرية وشدة حبه لمصر، حيث إن المصريين كما عهدناهم وعاهدهم العالم أنه يلبون نداء الوطن ويتضامنون مع القوات المسلحة المصرية التي تعد درع الأمان لمصر

الهجان يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة 30 يونيو

وتقدم المحافظ، بالنيابة عن أبناء محافظة القليوبية وقيادتها الأمنية والتنفيذية والشعبية، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي كانت سببا فارقا في تاريخ مصر الحديثة وبداية لعصر التقدم والازدهار لبناء مصر الجديدة.

«الهجان»: ما حدث في 8 سنوات من إنجازات إعجاز

بينما أكد محافظ القليوبية أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة خلال الـ8 سنوات، يُعد إعجازاً لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 286 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة تخطت 16 مليار جنيه؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في حين أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري حوالي 173 مشروعًا بتكلفة 17.6 مليار جنيه بخلاف تكلفة مشروعات تبطين الترع والمساقي.

ولفت إلى أنه جارِ تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري على قدم وساق، وتم اختيار 36 قرية و 148 كفر وعزبة تابع لمدينة شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه لتشهد أعمال بناء وتطوير، من خلال إقامة بنية تحتيه جديدة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي لتحسين مستوي معيشه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح أنه جارِ مضاعفة الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ للانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة؛ لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بتحسين جوده حياه المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتلك المحافظة ذات المساحة الكبيرة والكتلة السكانية الهائلة.

«الهجان»: ما يحدث في مصر نقلة نوعية للدولة

وأوضح محافظ القليوبية، أن ما يحدث يُعد نقلة نوعية لدولة جديدة يستطيع أن يفخر بها كل مصري، في كل مرافقها وبفكر جديد في مشروعاتها وخدماتها المقدمة للمواطنين، وتنال احترام دول العالم، وتولي مرض الضمور العضلي للأطفال اهتمامًا خاصًا وتسعى لتوفير العلاج اللازم لهم.