«المصيلحي»: صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم دون أي نقص

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، ستضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام، وكذلك العبوة الواحد لتر، مشيرا إلى أن ضخ العبوتين يأتي لإتاحة الفرصة للمواطن حتي يختار منها حسب احتياجاته المنزلية.

صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم دون أي نقص

وأكدت وزارة التموين، أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة؛ لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

وشددت الوزارة، على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن، حيث يتم التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن والتي تنتشر بجميع محافظات الجمهورية.

وتصرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، عدد 28 سلعة تموينية تتنوع ما بين «الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنين».

وبدأت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشهر الماضي، في توزيع الزيت التموينى لصالح أصحاب البطاقات بعد تحريك الأسعار، حيث يتم ضخ 28 ألفا و700 طن شهريا على نطاق الشركة في 12 محافظة.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم ، وذلك على الأرقام التالية:

1 - منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

2 - رقم تطبيق الواتس أب 01577779999

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588