«حماية المستهلك» يعفي المواطنين من رسوم تركيب الأجهزة عند تفعيل الضمان

قرر جهاز حماية المستهلك، عدم تحميل المستهلكين وإعفائهم أي مبالغ مالية عند تركيب الأجهزة لأول مرة لتفعيل الضمان، حيث نص قرار الجهاز على «إلزام كافة الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها».

وأكد جهاز حماية المستهلك في قراره، أنه لم ولن يدخر جهدا في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومصالح المستهلك المصري.

وأعلن الجهاز في قراره عن الخط الساخن له وهو 19588 لتلقي أية شكاوى من المستهلكين، حال إخبارهم من الموردين بأية رسوم أو مبالغ لتفعيل ضمان الأجهزة.

جهاز حماية المستهلك ينتصر للمواطنين بالإعفاء من رسوم تركيب الأجهزة

وأكدت مصادر بجهاز حماية المستهلك، أن صدور هذا القرار جاء بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين بشأن مطالبة الشركات بتحصيل مصاريف تركيب للأجهزة التي تحتاج للتركيب للمرة الأولى، والتي يشكل ذلك تفعيل الضمان أيضا.

وشددت المصادر على ضرورة رفض المواطنين والمستهلكين لأية رسوم حال طلبت من الشركات عند تركيب الأجهزة أو تفعيل الضمان، مطالبة بسرعة الاتصال على الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك وهو 19588.

وأكد مجلس جهاز حماية المستهلك، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2650 لسنة 2020، وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين بشأن مطالبة الشركات بتحصيل مصاريف تركيب للأجهزة التي تحتاج للتركيب.

وأصرت في الفترة الأخيرة، عدد من الشركات والموردين في إلزام المواطنين برسوم ومبالغ إضافية عند ذهابهم للمنازل وتركيب الأجهزة الكهربائية للمرة الأولى والتي يشملها تفعيل ضمان الأجهزة.

من جهة أخرى، تزداد مطالب المواطنين أيضا برفض الرسوم التي تقرها الشركات والموردين تحت مسمى «رسوم زيارة»، حال ذهابهم لمعاينة الأجهزة في المنازل تمهيدا للصيانة.

ويلجأ العديد من المواطنين إلى تقديم شكواهم لجهاز حماية المستهلك، لكونها الجهة المختصة لحماية حقوق المستهلك، ولديها الطرق التي تمكنه من الحصول على حقوقه.