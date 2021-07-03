سياسي إماراتى: حضور حفيدى بن زايد افتتاح قاعدة 3 يوليو يحمل رسائل كثيرة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي، بينما حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، حفل الافتتاح برفقة طفلين يرجح أنهما من أحفاد ولى العهد.

محلل سياسي إماراتي: الطفلان الذين حضرا افتتاح قاعدة 3 يوليو من أحفاد «بن زايد»

وقال المحلل السياسي الإماراتي والكاتب الصحفي، دكتور جاسم خلفان، إن الطفلين المرافقين للشيخ محمد بن زايد، من المرجح أنهما حفيديه، وظهورهما معه في مصر يحمل كثير من الرسائل والدلالات على صعيد العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.

وأضاف خلفان فى تصريح لـ«الوطن»: أن حضور الطفلين «حفيديه» برفقة الشيخ محمد بن زايد لمصر، هي راسلة اطمئنان للأمن والأمان الموجود في مصر، وإيمانا من الشيخ محمد بن زايد بقدرة مصر على حماية نفسها ودول الخليج العربي على وجه الخصوص، ودليل على قدرة مصر على حماية أمن المنطقة.

خلفان: أحفاد بن زايد دلالة على العلاقات المصرية - الإماراتية المستمرة عبر الأجيال

وتابع: «أما الرسالة الثانية، ثثمثل فى أن وجود حفيدى الشيخ محمد بن زايد الذين هما أحفاد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، تشير لطبيعة العلاقة المستمرة عبر الأجيال بين القاهرة وأبوظبي، ولا ننسى توصية الشيخ زايد، رحمه الله، إلى أبنائه بمصر».

واستطرد: «العلاقات بين مصر والإمارات كانت حتى قبل قيام دولة الإمارات، ولذلك صورة الأحفاد اليوم في هذا الحدث العسكري المهم بمصر تعني كثير وكثير على صعيد العلاقات المصرية الإماراتية».