«مصر للطيران» تسير 68 رحلة جوية بـ5697 راكبا غدا

تسيّر شركة «مصرللطيران»، غدًا الأحد، 4 يوليو، 68 رحلة جوية، بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من بغداد، وإربيل، ودبي، وندجامينا، ولاجوس، وتونس، والدوحة، ودوسلدورف، ونيويورك، وميلانو، وباريس، وأبوجا، وروما، وجنيف، وإسطنبول، وأمستردام، وفرانكفورت، وكوبنهاجن، وأبوظبي، وبرلين، وبروكسل، وموسكو، وفيينا، وميونيخ، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، ونيروبي، وعنتيبي، وأديس أبابا.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنها ستسيّر 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5697 راكبًا.