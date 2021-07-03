«كيا ستينجر 2022» تحصد جائزة أفضل اختيار للسلامة من معهد IIHS

حازت سيارة ستينجر 2022 سيدان الرياضية، على تصنيف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS، أعلى تصنيف سلامة TSP بلس.

وحصلت سيارة ستينجر 2022 التي جرى تحديثها سابقًا على أفضل اختيار للسلامة، على تصنيفات جيدة في جميع تقييمات IIHS الستة لمقاومة التصادم، بما في ذلك التداخل الأمامي الصغير من جانب السائق، والتداخل الأمامي الصغير من جانب الراكب، والجبهة الأمامية والجانبية وقوة السقف ومسند الرأس المعتدلة الاختبارات.

تأتي سيارة ستينغر قياسية مع نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي الذي حصل على تصنيف متفوق في التقييم من مركبة إلى أخرى، وتقييم متقدم في تقييم المركبة إلى المشاة.

بالنسبة لعام 2022، جرى تحديث ستينغر من الداخل والخارج، بما في ذلك محرك جديد رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وقوة حصانية أكبر لمحرك V6 مزدوج التوربو، إلى جانب عناصر التصميم الداخلية والخارجية.

قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية، كيا أمريكا: «لقد غيرت سيارة ستينغر بشكل جذري الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى علامة كيا التجارية».

وأضاف: «هذا التقييم الأخير Top Safety Pick Plus من IIHS يؤكد سعي كيا الدؤوب للتحسين والتقدم، ويكمل بشكل مثالي قدرات أداء ستينجر التي تحظى بتقدير كبير».

ستينجر هو ثاني طراز من سيارات كيا يحصل على TSP بلس بعد طراز 2021 K5 الذي تم بناؤه بعد نوفمبر 2020، والذي حصل على تصنيف في وقت سابق من هذا العام.

سيارات كيا الحاصلة على أفضل تصنيفات السلامة هي سيارات 2021 سول، وفورتي، وسيلتوس تم تصنيعها بعد أغسطس 2020، وسبورتاج، وسورينتو، وتيلورايد عندما تكون مزودة بميزة منع الاصطدام الأمامي.