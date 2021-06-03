«كيا»: وصول «ستينجر 2022» بـ3 ألوان خلال أسابيع

أعنت شركة «كيا»، وصول سيارة «Stinger»، خلال الأسابع القادمة على دفعات محدودة من 250 وحدة فقط شهريًا، تم بناؤها حصريًا لسوق الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يتم بيعها بسرعة وهي متوفرة في طرازات: GT2 RWD و AWD بثلاثة ألوان: «Snow White Pearl و Aurora Black و Ceramic Silver».

وكانت سيارة Stinger بمثابة فكر جديد يتميز عن سيارات السيدان الرياضية الأوروبية عندما ظهر لأول مرة في عام 2018 كنموذج.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية وكيا أمريكا: «لقد أعادت تحديد ما يعتقده السائقون المتحمسون عن كيا وأثبتت قدرتنا على التنافس ضد أفضل السيارات في منطقة متنازع عليها بشدة».

وتم تزويد السيارة بمحرك من أربعة أسطوانات مع شاحن توربيني وبسعة 2.5 ليتر والذي يمدها بقوة 300 حصان، مع إمكانية الانطلاق من 0 – 60 ميلاً في الساعة في غضون 5.2 ثوان.

وتعتبر ستينجر اليوم رائدة فئتها من السيارات الفاخرة مع نظم مساعدة السائق المتقدمة التي توفرها، بما في ذلك نظام المساعدة المانع للاصطدام الأمامي (FCA) مع ميزة الانعطاف على التقاطعات لتفادي الاصطدام؛ والتحذير للنزول الآمن من السيارة؛ والتحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء؛ والمساعدة في تفادي العوائق في أثناء الرجوع إلى الخلف، والتحكم الذكي في السرعة القائم على نظام الملاحة؛ ونظام الالتزام بالمسار؛ والمساعدة في القيادة على الطرقات السريعة.

ويتميز الإصدار الخاص من Scorpion بزخرفة حصرية على الرفارف السوداء، وأغطية مرايا جانبية، وأطراف عادم مظلمة، وجناح خلفي فريد بلون الهيكل، وعجلات سوداء مميزة قياس 19 بوصة، وتطعيمات حصرية بنمط ألياف الكربون داخل قمرة القيادة، ومتوفر بجلد «نابا أحمر أو جلد نابا أسود».