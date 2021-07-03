وفد «سلام ومحبة» يدعمون الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، زيارة مميزة من وفد «سلام ومحبة»، يضم عددًا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي؛ للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى.

واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وفد السلام والمحبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورافقوهم في جولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم شرح تفاصيل استقبال الأطفال من محافظات الصعيد وبدء رحلة العلاج المجاني لهم في الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة من حول العالم.

وأثنى المشاركون في الوفد، خلال زيارتهم للمستشفى، بمستوى التجهيزات العالمي الذي تم تجهيز الأقسام المختلفة به لدعم أطفال الصعيد، ووزعوا الهدايا والألعاب على الأطفال لدعمهم في مسيرتهم العلاجية.

من جهته، وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لرجال الدين من المسلمين والمسحيين على تلك الزيارات المميزة التي تساهم في رفع معنويات الأطفال بوقوف جميع أطياف المجتمع بجوارهم خلال مسيرتهم في العلاج من السرطان، مؤكداً على أن التكاتف المجتمعي هو العامل الرئيسي في دعم أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بالصعيد.

وافتتحت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، فبراير الماضي؛ لخدمة أطفال مرضى السرطان من محافظات الصعيد، وشهد الافتتاح 3 وزراء والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعدد من الشخصيات العامة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من نجوم الفن والرياضة.