حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة اليوم الأحد، وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بإلاضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح ما بين 4:2 مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنَّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، وقال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى انتشار خفيف للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 34 18

نويبع 37 27

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 30

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 32

أبو رماد 39 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 26.