حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 3 يوليو الجاري. وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوهت الأرصاد في بيانها، بأن ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم السبت، يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم السبت

ومن المتوقع أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة، ليلًا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة 40 26

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 25

دمنهور 37 25

بلطيم 33 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 22

بورسعيد 33 25

دمياط 34 25

الزقازيق 40 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 40 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 19

نويبع 41 28

طابا 39 22

كاترين 35 17

الطور 38 25

شرم الشيخ 43 31

الغردقة 44 31

مرسى علم 42 28

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 44 25

سوهاج 41 26

قنا 45 26

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 39 32

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28