مصرع عامل واصابة أخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب أخر بسحجات متفرقة، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» و«جرار زراعي» بالمواجهة على الطريق أمام قرية 54 أبو ماضي بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول «محمد.ص.ع» 24 عامًا، عامل «جثة هامدة»، «محمد.ا.إ» 25 عامًا، عامل، مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث طريق، ويقيمان بقرية 41 الشراقوة بدائرة مركز الحامول بكفر الشيخ.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال المصاب قرر بانه حال استقلالهما دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملك وقيادة الأول وأمام قرية «54 أبو ماضي» بدائرة المركز اصطدم بها بالمواجهة جرار زراعي «بدون لوحات معدنية» قيادة المدعو «جمال.ف.م.ع» 23 عامًا، سائق، ومقيم بذات قرية، ما أدى إلى حدوث إصابته ووفاة الأول.

وتم ضبط الجرار وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه بسؤال شقيق المتوفى المدعو «صلاح.ص.ع» 40 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون.

وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4401/2021 جنح مركز الستاموني، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.