تحرير 201 محضر إشغال ومرافق في حملات رقابية بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، التي تؤثر على حركة المرور؛ ما يخلق اختناقات مرورية.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التنسيق بين شرطة المرافق والوحدات المحلية والأحياء ومسؤولي الإشغالات، لشن حملات دورية؛ لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

ولفت «سعد» إلى تحرير 201 محضر إشغال ومرافق خلال شهر، ضمن الحملات التي يتم شنها دوريًا، بالتنسيق بين شرطة المرافق بقيادة العميد وائل كساب رئيس قسم شرطة المرافق، وإدارة المرور ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الإشغالات المرافق بالوحدات المحلية؛ لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية.

وأوضح أنه تم تحرير 49 محضر إشغال طريق للباعة الجائلين، و34 محضر إشغال طريق محلات عامة وبروز، و53 محضر بناء بدون ترخيص، و20 محضر نظافة عامة لقانون رقم 106 لسنة 2012، بالإضافة إلى 17 محضر وقف قرار إيقاف أعمال البناء المخالفة، و6 محاضر قرارات غلق إداري بحي غرب وحي شرق و21 محضرًا لعدم تنفيذ قرار إزالة البناء المخالفة بحي شرق، ومحضر اعتراض تنفيذ قرار إزالة البناء المخالفة بحي شرق، بالإضافة إلى ضبط ورفع عدد من المضبوطات ما بين «كراسي، وترابيزة، وموازين كهرباء، وخشب وعربات كارو، وحوامل حديد».