مقدم حفل افتتاح «3 يوليو»: جيشكم مستعد أن يفنى وتبقى مصر (فيديو)

اختتم العقيد ياسر وهبة، مقدم حفل افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية بمنطقة جرجوب، فعاليات الحفل قائلًا: «شعب مصر الأبي، في الثالث من يوليو 2013 ومنذ 8 أعوام، وقّعنا بالأحرف الأولى على وثيقة استعادة الهوية الوطنية المصرية من براثن حكم كاد أن يعصف بمستقبل وطن، واليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ومشاهدة المناورة قادر 2021».

واستكمل العقيد ياسر وهبة، «نؤكّد لشعبنا أن لديكم جيشًا به رجالًا حرموا على أنفسهم الحياة، إذا تعرض هذا الوطن لأي مكروه وسوء، وهم على أتم الإستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر وستبقى مصر لأنّها محروسة ومحمية بعناية الله»، مضيفًا «لننشد جميعًا: مصر عادت شمسك الذهب ودائًما وأبدًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.