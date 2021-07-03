«الشعب الجمهوري» بالقليوبية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، الاحتفالية الثانية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، و7 سنوات من الإنجازات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، بحضور ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، على مسرح هيئة الشبان العالمية بمدينة بنها تحت عنوان «إعجاز الإنجازات».

النائب أبو سريع إمام: الاجتهاد والمثابرة أسس البناء والتنمية

وأكد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن الجيش المصري صخرة قوية ضد قوى الاستعمار التي تعمل من أجل تقسيم الشرق الأوسط، محذرا من خطورة الشائعات التي تروجها لجان الجماعات الإرهابية لهدم مؤسسات الدولة والنيل من مقدرات الشعب المصري، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين.

وتابع إمام، خلال إلقاء كلمته في احتفالية القليوبية التي يقيمها حزب الشعب الجمهوري ببنها، أن الكل أدرك أن الاجتهاد والعمل والمثابرة هم أساس البناء والتنمية، والكسل ليس عنوانا إلا للضعفاء، ومصر لا يوجد فيها ضعف، فرجالها أشداء وشعبها أبى وجيشها قوي وقيادتها السياسية حكيمة ورشيدة.

الحسيني عبدالفتاح: ثورة 30 يونيو البداية الحقيقية لـ«حياة كريمة»

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي الحسيني عبدالفتاح، إن ثورة 30 يونيو كانت البداية الحقيقية لحياة كريمة للمواطن المصري، ومن خلالها أسس الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع الوطني المصري الذي تحققت من خلاله كل هذه الإنجازات والإعجازات على الأرض، وكانت السبب الرئيسي في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تؤسس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

وأضاف عبدالفتاح، أن ثورة 30 يونيو كانت رسالة للعالم بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وما يميز ثورة 30 يونيو أنها كانت ثورة حقيقية لشعب أبي عريق رفض أن يرضخ بأي صورة من الصور، وكان مشهدًا فريدًا لهذا الشعب وإرادة هذا الشعب، وأن ثورة 30 يونيو أذهلت العالم وكانت ثورة شعبية حقيقية شارك فيها كافة القوى المصري من أجل إنقاذ مصر وإنقاذ الوطن الغالي العزيز.

«أبو حجر»: 30 يونيو خلصت مصر من مصير مجهول

وأكد المهندس مصطفى أبو حجر أمين التنظيم وشؤون العضوية بالقليوبية، أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر من مصير مجهول، وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد بكل خسارة، وحقق لها الأمن والاستقرار، وحافظ على مؤسسات الدولة، ونجح في تخطي حواجز ومعوقات التنمية، وعادت مصر لممارسة دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعالم، وتعافى الاقتصاد المصري من آثار 25 يناير، ونفذت مصر آلاف المشروعات القومية في كافة ربوع الوطن في وقت قياسي بما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المعجزات، فأصبحت مصر جمهورية جديدة بنظام عصري في كافة مناحي الحياة.

يشار إلى أن أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، نظمت احتفاليتها الأولى قبل أيام بمناسبة مرور سبع سنوات من الإنجازات واحتفالا بثورة 30 يونيو، في قاعة الدكتور فؤاد محي الدين بالمؤسسة العمالية بميدان محمد علي بمدينة شبرا الخيمة بحضور نواب الشعب الجمهوري، ومستقبل وطن، والقيادات التنفيذية والسياسية بمدينتي شبرا الخيمة والقليوبية.