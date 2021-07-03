بتوقيع الرئيس السيسى.. الرئاسة تنشر وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية التي وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها وجاء عنوانها «وثيقة افتتاح 3 يوليو البحرية» ونصها كالتالي:

«انطلاقا من مسئوليتنا تجاه تعزيز القوة الشاملة للدولة وتعظيم القدرات المصرية في كافة المجالات والقطاعات وفي مقدمتها القوات المسلحة ودورها في حماية مقدرات الدولة واستكمالا لمسيرة تعزيز الأمن القومي المصري على كافة التجاهات الاستراتيجية ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاج قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوط المواصلات والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي».

اختتمت الوثيقة نصها بـ«حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، حررت هذه الوثيقة برئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية».