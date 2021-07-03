بدء الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب والصرف بمدن القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، بدء الاختبارات العملية للإعلان رقم (2) لسنة 2020 لوظائف مدخل بيانات وأمين مخزن بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل على مستوى محافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

استخدام المنصة الإلكترونية لكل الوظائف

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى إجراء الاختبارات العملية لوظائف أمين مخزن ومدخل بيانات للمتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات التحريرية والتى تم عقدها فى وقت سابق باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لكل الوظائف المعلن عنها بالشركة.

إنشاء مركز تدريب متطور

وأوضح رئيس الشركة، أن شركة مدن القناة اتخذت خطوات كبيرة فى تهيئة البنية التحتية وإنشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمى.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للمتقدمين للاختبارات.

وأعلنت الشركة أنه بناءا على الإعلان رقم 2 تقرر عقد الاختبارات العملية لوظائف (مدخل بيانات – امين مخزن) للناجحين في الاختبارات التحريرية من اليوم السبت 3 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 6 من ذات الشهر «طبقاً للجدول الزمني المُعلن علي الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة».

وأشارت الشركة إلي أنه يتم الحضور قبل موعد بدء اللجنة المحددة بنصف ساعة مع ضرورة احضار أصل المستندات المقدمة للاطلاع عليها «بطاقة الرقم القومي – شهادة المؤهل»، علماً بأنه لن يتم دخول الاختبار إلا بكامل المستندات المطلوبة وغلق الموبيل خلال فترة الاختبار كما ويعتبر ارتداء الكمامة شرط أساسي لحضور الاختبارات.