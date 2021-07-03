تفاصيل تدريب 1500 موظف حكومي بالتعاون مع جامعة إسلسكا

قال الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثل الوزارة ببرنامج «تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالبلاد»، إنه حتى الآن انضم 1050 متدربا للبرنامج، وفي الأشهر المقبلة سينضم نحو 450 متدربا، من مختلف المؤسسات الحكومية، كما يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جامعة إسلسكا، ويهدف البرنامج لتدريب 1500 من القيادات الشابة العاملين في القطاع الحكومي.

وأضاف علاء، خلال تصريحات صحفية، أنه حتى الآن تخرجت سبع دفعات من البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم تخريج الدفعة الثامنة والتاسعة، خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم مع جامعة إسلسكا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لترتيب حفل تخرج الدفعات الجديدة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة نادية العارف، رئيسة جامعة إسلسكا، إن برنامج تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالبلاد، جاء من خلال منحة من جامعة إسلسكا بمبلغ 70 مليون جنيه لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي.

وأشادت العارف، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى إعداد كوادر متميزة من موظفي الحكومة، يمكنهم التعامل مع تطورات الأوقات وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في الوزارات والمحليات.

وشددت العارف، على أن هذا البرنامج دليل واضح على أهمية وجدوى الاستثمار في رأس المال البشري. كما ركزت على أن تنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع المؤسسات هي أحد الركائز الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن اللجنة المشتركة لمشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد قيادات حكومة المستقبل للمناصب القيادية بالوزارات- التي تشرف على تنفيذ برنامج تاهيل القيادات الشابة في الجهاز الاداري للدولة– أعدت تقريرا عما تم تحقيقه في البرنامج خلال الفترة الأخيرة.