«تعليم كفر الشيخ» تكرم معلما تعرض للتنمر بسبب عمله بمطعم: «فخورين بيك»

كرَّمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يوسف صابر، معلم الدراسات الاجتماعية بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، وسط أسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به، وأهدته مصحفاً، وعبَّرت عن فرحتها به، لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل مشرفا على العمال بأحد المطاعم.

واستجابت وكيل الوزارة لطلبة بنقله من مدرسة الوقف للتعليم الأساسي، والتي تبعد مسافة كبيرة عن محل إقامته في بيلا، إلى مدرسة مجمع رخا للغات، معبرا عن اعتزازه بالتكريم الذي ناله من وكيل الوزارة، ومن كل القيادات والمعلمين.

وأكدت كشك أن المعلم قدوة للكثير من زملائه وطلابه قائلة، «فخورين بيك يا أستاذ يوسف»، معبرة عن فرحتها بمثل هذه النماذج.

جاء ذلك بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وإبراهيم خضر، المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وسامح داود، مدير إدارة شؤون الطلاب، هاني حمدان، رئيس غرفة العمليات، وجوزيف ميشيل، عضو إدارة المتابعة.

جدير بالذكر أن يوسف صابر، معلم الدراسات الاجتماعية، تعرض للتنمر عندما صورته إحدى السيدات أثناء كنسه أمام المطعم الذي يعمل به ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة منه لكونه معلما ويعمل مشرفا على عمال النظافة بمطعم، ولاقى تعاطفا مع عدد من المتابعين، وعندما علمت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قررت تكريمه.

ونشرت «الوطن»، قصة المعلم الذي تعرض للتنمر حيث يعمل معلما في الصباح وعامل ومشرف نظافة في أحد المطاعم بعد الظهر لتوفير احتياجات أسرته.