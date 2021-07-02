مدرس ومشرف نظافة بيلا.. «صابر» للمتنمرين عليه: «الشغل مش عيب» (فيديو)

أكد يوسف إبراهيم صابر، مدرس التاريخ والجغرافيا بمحافظة كفر الشيخ، الذي تعرَّض للتنمر من قبَل إحدى المدرسات لعمله مشرف نظافة بعد انتهاء يومه الدراسي، أنه منذ نشأته وهو يحب الشغل، فبعد الانتهاء من عمله في المدرسة يتوجه للعمل مشرف نظافة في أحد المطاعم في بيلا بكفر الشيخ، مؤكداً أن «الشغل مفيهوش عيب، الشغل فيه حرام أو حلال بس».

https://fb.watch/6uQXDX3fbb/

وأضاف مدرس التاريخ والجغرافيا بكفر الشيخ، في بث مباشر عبر صفحة «الوطن»، أنه شعر بالحزن الشديد بعد التنمر عليه والاستهزاء به من قبَل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه عرف بموضوع التنمر بعدما أبلغه أحد أصدقائه بأن إحدى المدرسات نشرت فيديو له أثناء قيامه بالتنظيف أمام المطعم، وأضاف أنها «كتبت كلمات صعبة جداً: شوفوا مدرس التربية والتعليم شغال عامل نظافة.. وكأني شغال في شغل حرام، ولما عرفت المكتوب ده تعبت جداً في الأول».

وأوضح «صابر» أنه عمل في أكثر من مكان، بخلاف عمله كمدرس في التربية والتعليم، وأنه فخور بكونه معلماً بوزارة التربية والتعليم، وفخور بعمله، وأنه يقول لأولاده وطلابه دائماً إن «البلد محتاجه ناس كتير تشتغل في كل مكان، والشغل مش عيب»، لافتاً إلى أنه سبق أن عمل في مخبز، وفي مركز شباب، ومبيض محارة، وفي الأخير مشرف نظافة في مطعم لأحد أقاربه، مشدداً عله أنه يرى في نفسه قدوة لأولاده وطلابه، وأن مرتبه يكفي أسرته، قائلاً: «الحمد لله مكفي أسرتي، ومش باحتاج لحد، وبنشكر ربنا».

وتابع أن «ردود الفعل على الفيديو كانت مؤيدة وداعمة لي، سواء من مديرية التربية والتعليم، والمحافظة، ونقابة المعلمين، وأصدقائي وأقاربي، وطلابي، الناس كلها جت لي المحل علشان تتصور معايا وتدعمني، وزوجتي كمان قررت تنضف المحل معايا كنوع من الدعم»، مؤكداً أن الجميع يعي جيداً قيمة العمل، وأنه يبحث عن رزق لأبنائه الثلاثة، في أي عمل شريف، ولا يعيبه ذلك.

ووجه «صابر» رسالتين، إحداهما إلى مصور الفيديو: «لما شوفت الفيديو قلت عليه حسبي الله ونعم الوكيل، ولو قابلته دلوقتي هشكر اللى صوره، لأن رد الفعل كان حاجة جميلة جداً، ودي أحسن مكافأة ليا»، والرسالة الثانية للشباب الجالسين على المقاهي بلا عمل: «اسعوا للشغل، وفيه فرص عمل كتيره في البلد، واللي بيدوّر بيلاقي، والشغل مش بيقلل منكم، لأنه هيفيدك انت وأسرتك وبلدك، واللي مش بيشتغل مالوش قيمة».

وأوضح أن حياته اعتمدت على العمل من البداية، وأنه دائم التعلق بأشخاص يشكلون مثلثاً وقف بجواره طيلة حياته: «قمة المثلث والدتي اللي وقفت معايا وكانت شايلة مسئولية البيت، والضلع الثاني أخويا اللي بيطلع يشتغل ويساعدني، والضلع الثالث زوجتي اللي بتساعدني على طول وتقف معايا في كل كبيرة وصغيرة».