استعدادا لعودة الحضور بالمدارس.. السعودية تطعم 5 ملايين طالب ضد كورونا

اتفقت وزارتا الصحة والتعليم بالمملكة العربية السعودية، على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي 5 ملايين طالب وطالبة، ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن، استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وثمّن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص واهتمام ومتابعة القيادة السعودية لصحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح، تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا.