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عاجل.. تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

كتب:

حسن رمضان
04:22 ص | السبت 03 يوليو 2021
تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للحوثيين بالأجواء اليمنية، تم إطلاقها باتجاه  مدينة «خميس مشيط» الواقعة جنوب السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار محاولات الحوثيين تعمد استهداف المدنيين، وقال «التحالف»، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع مصادر التهديد الوشيك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

 

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