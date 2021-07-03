عاجل.. تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للحوثيين بالأجواء اليمنية، تم إطلاقها باتجاه مدينة «خميس مشيط» الواقعة جنوب السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار محاولات الحوثيين تعمد استهداف المدنيين، وقال «التحالف»، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع مصادر التهديد الوشيك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.