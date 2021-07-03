تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول طريقة تسجيل مواليد الكلبة، وتستعرض «الوطن»، طريقة تسجيل مواليد الكلبة، في هذا التقرير تحت عنوان «طريقة تسجيل مواليد الكلبة.. كل ما تريد معرفته في سطور؟»، وذلك وفقًا مشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة.

طريقة تسجيل مواليد الكلبة

وحول طريقة تسجيل مواليد الكلبة، فقد نص القانون على إنشاء سجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، بمديريات الطب البيطري، على أن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

تسجيل مواليد الكلبة

فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على طريقة تسجيل طريقة تسجيل مواليد الكلبة، فهناك عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة» من النوع الخطر، ووردت في نص المادة 16 من مشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وجاء نصها: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 من هذا القانون».

عقوبات عدم تسجيل الكلبة

ومن الأشياء الأساسية في طريقة تسجيل مواليد الكلبة ، والتي وردت في مواد مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، في المادة «7»: «ألزمت أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابة، خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ الولادة، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة».

وعن عقوبات عدم تسجيل مواليد الكلبة، فقد نصت المادة «20» من مشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 12، 13، 14 من هذا القانون».