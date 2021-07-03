«أبوظبي التجاري» يُطلق مبادرته «ADCB Academy» لتدريب حديثي التخرج

أطلق بنك أبوظبى التجارى - مصر مبادرته أكاديمية أبوظبى التجارى «ADCB Academy»، وهى الأكاديمية الأولى من نوعها التى يطلقها البنك لتدريب حديثى التخرج لإعدادهم لوظائف مستقبلية فى البنك، بما يحقق الفهم المطلوب لطبيعة العمل المصرفى بشكل عام والدراية الكاملة لبيئة العمل فى البنك بشكل خاص.

وقال البنك، فى بيان، إن هذا يأتى إيماناً منه بأهمية رأس المال البشرى، الذى يعد أهم أصول القطاع المصرفى، بالإضافة إلى حرص إدارة البنك على تقديم جميع سبل التعلُّم والاطلاع على مستجدات الصناعة المصرفية التى تتميز بالديناميكية، وكذلك إيماناً من البنك بأهمية التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب والحرص على إعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفى هذا الصدد، قال إيهاب السويركى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك، إن «ADCB Academy» تُعد إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التى يقدمها البنك، والتى تلعب دوراً مهماً فى إكساب حديثى التخرج المهارات العملية اللازمة لبدء حياتهم المهنية بالقطاع المصرفى، حيث يتوافر فى البرنامج التدريبى -الذى تم إعداده بالتعاون مع جهات متخصصة وبناءً على محاور علمية أعدت وفقاً لأحدث المعايير العالمية- جميع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى لحديثى التخرج للعمل فى القطاع المصرفى.

وأضاف أن البرنامج بدأ أول يناير 2021، ولمدة 6 أشهر من التدريب المكثف، بالتعاون مع العديد من الجهات؛ يأتى على رأسها المعهد المصرفى المصرى، حيث تضمن البرنامج تدريباً عملياً بإدارات البنك المختلفة لمعرفة طبيعة عملها، ولإعداد المتدربين على بدء العمل بالبنك.

ولفت «السويركى» إلى مشاركة 40 متدرباً حديثى التخرج من الجامعات المصرية وكبرى الجامعات الدولية فى البرنامج، والذين خضعوا لاختبارات عديدة، وكذلك اجتياز المقابلات الشخصية لضمان اختيار أفضل العناصر.

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبى التجارى - مصر احتفل بتخريج أول دفعة من أكاديميته «ADCB Academy» يوم 28 يونيو الماضى.