«ضربوه على دماغه ولفوه في كيس» القصة الكاملة لمقتل شاب على يد 3 أشقاء

ثلاثة أشقاء تشاجر أحدهما مع أحد الأشخاص فاستعان بالاثنين الآخرين مضمرا في نفسه الشر للتخلص من غريمه عن طريق أداة حديدية كال له بها عددا من الضربات على رأسه وبعدها استعان بسكين من شقيقه للتأكد من موته، وأحضر كيسا بلاستيكيا أسود كبيرا ولف جثة المجني عليه وألقاها في أحد الأماكن النائية لإبعاد الشبهة عنه.

تفاصيل الجريمة

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة في أحد الأماكن النائية بها عدد من الطعنات بمناطق مختلفة من الجسد وضربات على الرأس.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ وبمراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الجريمة، تم التعرف على هوية المتهمين الثلاثة الأشقاء.

قرار الإحالة

جاء في أمر الإحالة قيام المتهمين «يوسف. ف. إ، 18 عاما، طالب»، «محمد. ف. إ، 35 عاما، فرد أمن بأحد البنوك»، «أحمد. ف. إ، 36 عاما، فني تبريد وتكييف»، في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بقتل المجني عليه «إيهاب. م. ع» بأنه على إثر خلافات سابقة بينهما وحال تهديد المجني عليه له بسلاح أبيض «سكين»، رد التهديد الواقع عليه بأن كال له ضربة بقطعة حديدية استقرت في رأسه أفقدته وعيه وسقط أرضا فتجاوز المتهم رد الاعتداء عليه وتولدت لديه نية إزهاق روحه فاستل السلاح الأبيض من المجني عليه وأنهال عليه طعنا في أنحاء جسده فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

والمتهمان الثاني والثالث أخفيا جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليه والتحقق من حالة الوفاة وأسبابه بأن وضعاه داخل السيارة المملوكة للمتهم الثاني وألقياه بأحد المناطق النائية.

القبض على المتهم وشقيقيه

ألقت المباحث القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم واعترفوا تفصيليا بالواقعة وأحالتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين.