«طعنهما ثم بكى».. القصة الكاملة لشاب بالدقهلية قتل والده وأصاب والدته

«قتل الأبناء آباءهم».. جرائم بشعة لا تمت للإنسانية بصلة، ولن يتقبلها العقل البشري، ما زالت تتكرر يوميًا وتثير غضب المجتمع المصري، رغم تنوع دوافعها واختلاف طريقتها، وخلال الساعات القليلة الماضية، قتل شاب والديه في محافظة الدقهلية، بسكين المطبخ، وانهال عليهما، فقتل أباه «بالمعاش – إمام مسجد» وأصيبت أمه بطعنات في الكتفين، في قرية «سنتماى» مركز ميت غمر، وخرج من منزله وملابسه ملطخة بدماء والديه بعد أن ألقت المباحث القبض عليه.

وتبين أنه وجه إليهما طعنات قاتلة بسكين المطبخ، وتسبب في مقتل والده، المسن وإصابة والدته بعدة طعنات، وأكدت الأم أن ابنها يعاني من مرض نفسي وكان يُعالج منه منذ فترة لدى طبيب نفسي بعيادته الخاصة، وأصيب بحالة هياج نفسي، وتوجه إلى المطبخ وطعن والده المسن، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل البيت ثم توجه إلى والدته وطعنها في كتفها وجلس بجوارهما يبكي.

بلاغ بمصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول كل من: ماهر السيد عبدالفتاح الشاعر، 66 عاما، بالمعاش، وإمام مسجد في القرية، جثة هامدة، على إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وآخر قطعي بفروة الرأس، وزوجته عزة إسماعيل عبدالشافي، 57 عاما، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالكتفين، ادعاء تعدٍ، ويقيمان قرية «سنتمای» دائرة المركز.

الأم: ابني مريض نفسيا

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، بالفحص وسؤال الأم المصابة، في محضر الشرطة، قررت بقيام نجلها محمد ماهر السيد عبدالفتاح، 32 عاما، بدون عمل، مريض نفسيا، بالاعتداء عليهما بالضرب بآلة حادة «سكين» وإحداث ما بها من إصابات والتي أودت بحياة والده.

وذكرت الأم، في أقوالها، أن ابنها اعتدى عليها لكونه مريضا نفسيا، ويُعالج عند طبيب بعيادته الخاصة بمنطقة بندر ميت غمر، وبسؤال نجليهما الآخر «السيد ماهر السيد»، 34 عامًا، نقاش، ومقيم بذات القرية، أيَّد ذات المضمون.

وتمكنت مباحث ميت غمر من ضبط الشاب المتهم، وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13098 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.