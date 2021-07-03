إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء التصدي لهجوم مستوطنين في نابلس

أصيب، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله.

وأوضح أن الشابين الآخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.