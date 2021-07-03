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محمود مسلم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء التصدي لهجوم مستوطنين في نابلس

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أ ش أ
08:28 م | السبت 03 يوليو 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله.

وأوضح أن الشابين الآخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

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