مواجهات بسلوان فى فلسطين.. الاحتلال يقتحم البلدة ويصيب 13 فلسطينيا

تشهد فلسطين مواجهات جديدة فى بلدة سلوان بمدينة القدس على غرار ما حدث بحى الشيخ جراح، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى سلوان، اليوم الثلاثاء، بينما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى حى البستان ببلدة سلوان، واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المواطنين لتصيب 13 فلسطينيا خلال المواجهات التى اندلعت صباح اليوم.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، عقب محاصرته وإغلاق مداخله، وهدم منشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا، حيث أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، وآخرين بحالات اختناق ورضوض.

وانتهت أمس، مهلة سلطات الاحتلال الاسرائيلى التي منحتها لأهالي حي البستان، بسلوان بهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بعمليات الهدم وإلزام أصحاب المنازل غرامات ومبالغ باهظة تكاليف الهدم ودوريات الحراسة.

40 دورية عسكرية إسرائيلية تقتحم حي البستان ببلدة سلوان

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، اقتحمت 40 دورية عسكرية إسرائيلية حي البستان ببلدة سلوان فى فلسطين وهدمت ملحمة تعود ملكيتها للمواطن نضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ إخطار مسبق بهدمها ذاتيا، مشيرة إلى أن هدم الملحمة يمهد الطريق للوصول إلى المنازل المهددة بالهدم.

وتابعت «وفا»: «إن 20 عائلة قد انقضت المدة التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم منازلهم ذاتيا وعليه فقد تتذرع بأي لحظة بهدم الـ17 منزلا دون الرجوع إلى محاكمها الصورية».

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين في الحي ومحيطه لتفريقهم، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لمخططات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المواطنين وأصيب 13 مواطنا خلال المواجهات، بينها 6 إصابات بالمطاط، و5 بحالات اختناق، وإصابة واحدة برضوض باليد بعد الاعتداء بالضرب، وأخرى بحروق ناتجة عن قنبلة غاز، وفقا لطواقم الهلال الأحمر في القدس.

وفى سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولة استفزازية، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.