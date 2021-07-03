سماء مصر الليلة تشهد ظاهرة فلكية.. الحشد النجمي خلية النحل

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سماء مصر الليلة تشهد ظاهرة فلكية وهي الحشد النجمي خلية النحل، بالإضافة إلى ظاهرة اقتران كوكب الزهرة، موضحا أنه يلاحظ وجود كوكب الزهرة إلى جوار الحشد النجمي خلية النحل Beehive ببرج السرطان، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب الشمس ولمدة 45 دقيقة فقط.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سماء مصر الليلة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، ولكن هناك صعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجرد، ما يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة، لافتا إلى أن الظواهر الفلكية ومتابعتها أحد أنشطة المركز القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث، أن غدا ستشهد سماء مصر ظاهرة فلكية أخرى وهي أن يكون كوكب عطارد في أقصى استطالة له، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر، خاصة من الساعة 4:00 فجرا إلى أن يختفي عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيته حينذاك.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يتميز بوجود الإمكانيات العلمية والبشرية التي تؤهله لمتابعة الظواهر الفلكية بمختلف أنواعها، وكذلك رؤية الأهلة وتحديد موعد بداية الأشهر العربية والهجرية وتحديدها وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أن يوم 20 يوليو الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، وأن يوم 19 يوليو سيكون وقفة عرفات وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.