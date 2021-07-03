درجات الحرارة في العراق.. العظمى تصل لـ46

سجلت درجات الحرارة في العراق أرقامًا قياسية، وسط توقعات بزيادة درجات الحرارة في العراق، أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة في العراق

وسجلت درجات الحرارة في العراق، اليوم السبت، العظمى 46 درجة، والصغرى 34 درجة.

ومن المتوقع أن يشهد اليومان المقبلان، انخفاضًا نسبيًا طفيفًا في درجات الحرارة في العراق، وتسجل غدا الأحد، العظمى 45 والصغرى 31، ويوم الإثنين العظمى 43، والصغرى 32.

وستعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى، بداية من الثلاثاء المقبل، تسجل العظمى 46، والصغرى 33، فيما تسجل درجات الحرارة في العراق يوم الأربعاء المقبل، العظمى 48، والصغرى 33.

وبداية من الخميس المقبل وحتى يوم الأحد، ستسجل درجات الحرارة المتوقعة في العراق، العظمى 48، والصغرى 34.

تعطيل الدوام بسبب درجات الحرارة في العراق

وكانت درجات الحرارة، الخميس الماضي، سجلت 50 درجة مئوية، ما دفع الحكومة العراقية، لتعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، بسبب درجات الحرارة المرتفعة في العراق ومن بينها بغداد، كما قررت تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي خلال الأسبوع الجاري.

وتوقع خبراء أرصاد بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق في الشهرين المقبلين إلى الخمسين درجة مئوية أو أقل قليلًا، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.

وينظر الخبراء إلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق باعتباره جزءًا من ارتفاع درجات الحرارة على وجه الأرض بشكل عام، نتيجة لزيادة معدلات التلوث التي نجم عنها ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، ونتجت عن ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة وارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو.

ويعد العراق من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي؛ لأنّ الجفاف الشديد والطويل ودرجات الحرارة الأعلى من المتوسط، وتذبذب هطول الأمطار، أدّى إلى جفاف مساحات كبيرة من الأراضي، ومن المعروف أن هناك ارتباط بين انخفاض مساحة الغطاء النباتي وارتفاع درجات الحرارة.