خبيرة تغذية: مريض السمنة يمكنه فقد 30 كيلو خلال شهرين ونصف

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للتحكم في الشهية من خلال تناول مكمل غذائي معين، وبخاصة إذا كان مريض السمنة يعاني من زيادة الشهية، موضحة أنه ينصح بتناول أعشاب الكوجيك والجرسنيا والبيسليم باستشارة الطبيب المختص، وهو ما يترتب عليه عدم شعور مريض السمنة بالجوع، ولكنه يشعر بالعطش، فيتناول مريض السمنة الكثير من المياه، وهذا الأمر مهم للغاية لزيادة معدل الحرق داخل الجسم.

وأكدت، على ضرورة لتغير الحمية أو المكمل الغذائي الخاص بخفض الوزن، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات للوزن، وهذا يحدث لدى 90% من الحالات، مردفة أن مريض السمنة عندما يتبع نظام غذائي معين ويجد نتيجة حقيقية، يكون أكثر حرصًا من الطبيب المختص على اتباع التعليمات، وأن علم التغذية كبير للغاية، ولكنها تتبع مدرسة النوعيات وليس الكميات.

وأضافت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة من الممكن أن يفقد ما يقرب من 30 كيلو خلال شهرين ونصف فقط، حال الالتزام بكورس التخسيس، لافتة إلى وجود عدد كبير من مرضى السمنة لا يستطيعون التحكم في الشهية، ويكون فقدان الوزن لهؤلاء مرتبط بتغير نظام الحياة، وثقافة تناول الغذاء، وهو أمر ممكن للغاية عن طريق تناول بعض المواد التي تقلل الشهية، وبالتالي لا يجرى حرمان مريض السمنة من تناول طعام معين، خاصة وأنه لا يستطيع أن يتناول كميات كبيرة من الطعام.

كما حذرت، من أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص، لافتة إلى أن هناك بعض الأعشاب التي تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن.

وأشارت إلى أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لعلاج كل الفئات والأعمار من مرضى السمنة، فمن يعاني من مرض القلب أو كسل في الغدة الدرقية لا يمكن أن يُعالج من خلال مكمل غذائي واحد، معقبة: «مفيش حاجة اسمها كده، لعب بالعقول، وربنا يسامح اللي بيعمل كده».