قافلة طبية تقدم العلاج مجاناً لـ3442 بكوم امبو ونصر النوبة

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج لها بالمجان، في قرية «خريت 2»، التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية «الخور قبلي» بمركز كوم امبو، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 3442 مواطناً، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

جاءت هذه القافلة الطبية، بمركزي نصر النوبة وكوم امبو بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

على جانب آخر، وفي ظل التزايد الملحوظ لحالات الغرق داخل مجرى نهر النيل بعدد من المناطق بنطاق محافظة أسوان، خاصةً في الفترة من نهاية إبريل وحتى الأول من شهر يوليو الجاري، والتي وصلت إلى 12 حالة، ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين بضرورة الالتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل، للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأي أضرار أو مخاطر.

وأوضح المحافظ أنه سيتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان، نظراً لطبيعة الطقس الحار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور، وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع، خاصةً أنها آمنة، في ظل توافر الكوادر المؤهلة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وأشار «عطية» إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أي شخص من السباحة داخل مجرى نهر النيل، لحمايته من التعرض للغرق، موضحاً أنه من أبرز الأماكن التي تشهد حالات غرق، والتي تحتاج لمنع السباحة بها، منطقة كوبري مفيض السد العالي، وجزيرة «بربر» بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بـ«الكرور»، وكذلك المنطقة الواقعة أمام مزلقان «الأعقاب بحري»، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا مناطق «فارس والبيارة وحي السبعين والعتمور» بكوم امبو، وأسفل كوبري «كلابشة»، بالإضافة إلى منطقة «الحصايا» في إدفو.