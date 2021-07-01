محافظ الجيزة: تنظيم 50 قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجا

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة بصدد تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز «منشأة القناطر - الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الواحات البحرية - كرداسة - حي الهرم»، خلال 6 أشهر مقبلة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.

وأضاف المحافظ أنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا والبعيدة عن أقرب مستشفى عام أو مركزى بمسافه تتراوح من 15إلى 45 كم تقريبا وذلك للتخفيف على المواطنين وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات لتحقيق أقصي أستفادة للمواطنين .

واضاف في بيان صحفي، اليوم، أن القوافل ستشمل خلال شهر يوليو «منطقة حدائق الاهرام، قرية القبابات بأطفيح، قرية اتريس بمنشأة القناطر، قرية الربو بالواحات البحرية، قرية كومبرة بكرداسة».

وخلال شهر أغسطس سيتم تنظيم القوافل يومي 3 و4 بقرية القبابات بأطفيح ويومى 6 و 7 بمنطقة نزلة السمان بالهرم ويومى 10 و 11 بقرية القبابات بأطفيح ويومى 13 و 14 بقرية منديشة بالواحات البحرية ويومى 17 و 18 بقرية القبابات بأطفيح ويومى 20 و 21 بقرية الرقة الغربية بالعياط ويومى 24 و 25 بقرية القبابات بأطفيح و يومي 27 و28 بقرية نكلا بمنشأة القناطر ويومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بقرية القبابات بأطفيح و يومي 3 و4 سبتمبر بقرية كفر حكيم بكرداسة .