تعرف على شروط ومزايا وثيقة «معاش بكرة» من البنك الأهلي

تسعى العديد من البنوك إلى تقديم الكثير من الخدمات المصرفية للمواطنين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وخلال الآونة الأخيرة ازداد البحث عن شروط ومميزات وثيقة معاش بكرة في البنك الأهلي، وهي وثيقة المعاش الأولى من نوعها في مصر.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، شروط ومميزات وثيقة معاش بكرة في البنك الأهلي وفقًا للموقع الرسمي لمصر لتأمينات الحياة على النحو التالي:

شروط ومميزات وثيقة معاش بكرة

معاش بكرة هي وثيقة المعاش الأولى من نوعها في مصر، والتي تمنحك العديد من المزايا لتحقيق مستقبل آمن، وتعد أحدث وثيقة معاش أطلقتها شركة مصر لتأمينات الحياة، ومتاحة حصريًا لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال فروعه، فمع وثيقة معاش بكرة، يمكنك تحديد قيمة القسط وفترات الدفع الخاصة بك دون القلق بشأن موعد استحقاق القسط التالي.

مميزات وثيقة معاش بكرة

- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة «معاش بكرة» لكل الأعمار ومبالغ التأمين.

- سن التقاعد يكون في سن الـ(50 عامًا -55 عامًا - 60 عامًا -65 عامًا).

- الحرية التامة في اختيار سن التقاعد الذي يناسب احتياجتك وللعميل الحق في الحصول على أربع وثائق كحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.

- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه مصري والحد الأقصى هو 60 ألف جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام الواحد.

- ميزة خاصة: تدخل الوثيقة سحبا نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

شروط وثيقة معاش بكرة

- متاحة لجميع الأعمار ما بين 18 عامًا وحتى 59 عامًا.

- الحد الأدنى لعمر الوثيقة هو 5 سنوات.

- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.

- يصرف المعاش في حال بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

- يتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقًا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.