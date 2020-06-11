تتوسع بنهاية يونيو.. مميزات شهادة معاش بكرة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي اليوم، عن مد خدمة "وثيقة معاش بكرة"، في أكثر من 100 فرع للبنك بنهاية شهر يونيو الجاري، وهذه الخدمة تتم بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، مميزات تلك الوثيقة وشروط وأحكام الحصول على تلك الشهادة..

المزايا التأمينية لوثيقة "معاش بكره"

تدفع وثيقة "معاش بكره" مبلغًا تقاعديًا، ويكون أمام المؤمن عليه ثلاث اختيارات عند بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه

دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات

دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سنة

يتم دفع مبلغ المعاش في واحدة من الحالات التالية أيها يحدث أولاً:

عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد.

في حالة وفاة المؤمن عليه، لا قدر الله، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه، لا قدر الله، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

تدخل الوثيقة سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

تصدر الوثيقة بقسط وحيد ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة به دون التزام بموعد أو قيمة محددة للقسط.

يتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقاً لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكرة" لكافة الأعمار ومبالغ التأمين.

لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية.

يتم استلام الوثيقة خلال دقائق مباشرة من أي من فروع البنك الأهلي المصري.

شروط وأحكام وثيقة "معاش بكرة"

للحصـــول عــلـــى وثــيـــقـــة "معاش بكرة"، يجب أن يكون عمر المؤمن عليه ما بين الحد الأدنى للعمر 18 عامًا، والحد الأقصى 59 عامًا.

يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق .

الحد الأدنى لعمر الوثيقة هو 5 سنوات

الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه مصري والحد الأقصى هو 60,000 جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام.

في حال قرار تصفية الوثيقة، يمكن للعميل تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة فقط من إصدارها وتحسب قيمة التصفية بداية من السنة الثانية كالتالى:

السنة الثانية والثالثة: 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.

نهاية السنة الثالثة وما بعدها: 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.