شكري: نرفض استمرار نهج «المماطلة والمفاوضات بدون عائد» في قضية السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن سيصدر عنه مُخرَج بخصوص ملف السد الإثيوبي، إلا أنه ليس معروف طبيعته أو نطاقه حتى الآن، لكن مصر دائما ما تسعى إلى أن يجري حل هذه القضية في إطار سلمي وتفاوضي، ولكن يجب أن تأتي المفاوضات بنتيجة، ولا يصح أن نستمر 10 سنوات بدون نتيجة، ولا يمكن استمرار نهج المماطلة ونهج المفاوضات بدون عائد.

وعن التصريح حول أن أكبر ما يمكن أن يقوم به مجلس الأمن دعوة الأطراف الثلاثة للتفاوض «مصر – السودان – إثيوبيا»، رد «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية جاسمين طه، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن التصريحات لأحد الأعضاء، وتُعبر عن الحدود الدنيا للموقف، ولكن هذه الحدود يجب تكثيفها من خلال المشاورات والاتصالات التي ستجرى لاحقا.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه في نهاية الأمر، مصر كانت دائمًا ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، لكن المفاوضات التي تمت تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي لم تأت بنتيجة، «إذا ما كان هناك دفع من مجلس الأمن لعودة المفاوضات مرة أخرى، قد نصل لاتفاق، لأن مجلس الأمن هو الجهاز الذي يعبر عن إرادة المجتمع الدولي والمسؤول عن متابعة القضايا والمخرجات التي تصدر عنها، ويجعل القضية برمتها على مرتبة جديدة من الممكن أن تكون مرتبة دافعة لتوصل للاتفاق».