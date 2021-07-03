وفاة الراهب يوحنا المقاري أحد تلاميذ الأب متى المسكين

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الراهب القس يوحنا المقاري، عن عمر تجاوز 90 سنة، بعد حياة رهبانية حافلة امتدت لحوالي 55 سنة.

ويُعد الراهب الراحل أحد أشهر تلاميذ الأب متى المسكين، أشهر رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن العشرين، ووُلد الراهب الراحل يوم 12 مايو 1931 وحمل اسم رؤوف جرجس، تخرج في كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1951.

خدم في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بشبرا، وأسس أثناء خدمته مجلة مرقس للأطفال في بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي تحوَّلت فيما بعد لمجلة مرقس للشباب والخدام، واستمر في إدارتها حتى وفاته.

ترهب يوم 7 يناير 1967، وكان من الرعيل الأول الذي بدأ في تعمير دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت بتكليف من البابا كيرلس السادس، وذلك في مايو 1969، وسُيِّم قِسَّا يوم عيد الملاك ميخائيل 19 يونيو 1972.

خدم داخل الدير في خدمة المضيفة واستقبال الراغبين في الرهبنة وإرشاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب إدارته لمجلة مرقس.

وأرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية لمجمع الدير، هذا نصها: «تعزيتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب الوقور، متذكرًا رهبنته وجهاده وخدمته الديرية والكنسية، على رجاء القيامة نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بسلام واستعداد».