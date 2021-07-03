السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول السد إلى ما لا نهاية

على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي مأدبة غداء تكريمًا لضيوف مصر الكرام عقب انتهاء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، حيث تناول الرئيس مستجدات سد النهضة الإثيوبي.

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تقدِّر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، وذلك نهجه وما أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الإثيوبي، وهو الوصول لاتفاق قانوني دولي ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، وهذا الأمر يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء، فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية.

وأكد الرئيس أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية، واختتم الرئيس الكلمة بالشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثلة القضية من أهمية للشعب المصري.