رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول السد إلى ما لا نهاية

كتب:

محمود البدوي
11:31 م | السبت 03 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي مأدبة غداء تكريمًا لضيوف مصر الكرام عقب انتهاء مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، حيث تناول الرئيس مستجدات سد النهضة الإثيوبي.

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تقدِّر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، وذلك نهجه وما أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الإثيوبي، وهو الوصول لاتفاق قانوني دولي ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، وهذا الأمر يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء، فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية.

وأكد الرئيس أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية، واختتم الرئيس الكلمة بالشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثلة القضية من أهمية للشعب المصري.

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام عربية ودولية تبرز افتتاح السيسي لقاعدة «3 يوليو» البحرية

ولي عهد أبوظبي: مصر بقيادة السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات

متحدث الرئاسة ينشر صورا من افتتاح الرئيس السيسي «قاعدة 3 يوليو البحرية»

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات المناورة «قادر 2021» داخل «قاعدة 3 يوليو»

عاجل.. السيسي يشهد فاعليات المناورة «قادر 2021» بقاعدة 3 يوليو