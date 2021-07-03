متحدث الرئاسة ينشر صورا من افتتاح الرئيس السيسي «قاعدة 3 يوليو البحرية»

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي «قاعدة 3 يوليو البحرية» بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو، هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدرات البلاد الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.