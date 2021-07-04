عاجل.. القبص على المتهم بالتحرش وهتك عرض طفلة أوسيم

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفى مقطع الفيديو، حيث تبن أن المجنى عليها هي طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم، والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

باستدعاء المجنى عليها قررت أن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيت الإبلاغ حرصاً على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

باستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو حيث تبن أنه شريك سابق للمتهم، تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.