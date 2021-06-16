القبض على سائق توك توك طارد طفلة وتحرش بها في أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على سائق توك توك، تحرش بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بسلم أحد العقارات.

وتلقى اللواء مدحت فارس، نائب مدير الادارة العامة للمباحث، بلاغا من الأهالي بضبط سائق تحرش بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الحادث.

وأكدت التحريات أن الطفلة المجني عليها ذات الـ8 سنوات، استغاثت بوالدتها «ربة منزل»، بسبب قيام شخص بملاحقتها على السلم، وخلع ملابسها وتحرش بها، قبل أن يتم القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتبين أنه سائق توك توك ويبلغ من العمر 19 عاما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معه.