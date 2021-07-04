واعظة بالأزهر تكشف أفضل طريقة للدعاء المستجاب والأوقات المستحبة

كشفت أميرة سيد يونس، الواعظة بالأزهر الشريف، عن أفضل طريقة لـ الدعاء المستجاب، قائلة إن هناك آداب في دعاء الله من أهمها ألا يكون الدعاء في الحصول على شيء حرام، «مينفعش حد يدعي ربنا ويقول وفقني في السرقة دي، كما أن الدعاء لا يجوز أن يكون على شخص معين بالشر».

وتابعت «يونس»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن آداب الدعاء تتمثل في استقبال القبلة، وحسن الظن بالله عز وجل مع اليقين بأن الله قادر، ويفضل أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بعد التسمية بالله والصلاة على رسول الله، خاصة وأن الدعاء الذي يخلو من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستجاب.

الابتلاء قد يكون سببه عدم الدعاء

وأوضحت أن الدعاء من العبادات التي يغفل عنها الكثير من الناس، وهذا واضح في قوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

وأشارت الواعظة الأزهرية إلى أن البعض يستحي ولا يدعي الله عز وجل بسبب تقصيره في العبادات، أو لارتكابه بعض الذنوب، مشيرة إلى أن الدعاء ليس له وقت أو مكان محدد، ولا يبذل فيه أي مجهود، ورغم ذلك يغفل الكثير من الناس هذا الدعاء، ولا يتذكره إلا في وقت الأزمات.

وأضافت أن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان لكي يدعوه، معقبة: «فيه ناس مش بتدعي ربنا إلا بعد الابتلاء، ولذلك قد يبتليهم الله عز وجل لكي يقتربوا منه».

أفضل الأدعية في القرآن

وقالت إن سيدنا يونس عليه السلام دعا الله عندما ابتلعه الحوت بالقول: «لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت الظالمين».

وأكدت أن هذا الدعاء هو الذي أنقذ سيدنا يونس من بطن الحوت، وهذا الدعاء مذكور في القرآن الكريم التي تعتبر من أجمل الأدعية، لأنه ليس دعاء فقط بل عبارة عن ذكر.

ولفتت أن الدعاء لا يكون من خلال طلب شئ معين، ولكنه قد يكون من خلال الذكر أو الاستغفار، وهذا واضح في قوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا».

المدد أفضل من الرزق لهذا السبب

وأوضحت أن المدد من عند الله أفضل من الرزق، لأن المدد عبارة عن رزق من عند الله مصحوبا بالبركة، لأنه يأتي بعد الاستغفار لله عز وجل.

وتابعت أن الله عز وجل يجب الدعاء، ويحب العبد اللحوح في الدعاء، معقبة: «ربنا بيحب الواحد اللي بيدعي ربنا كتير، عشان يحقق له شيء معين».

وأشارت إلى أن الدعاء ليس شرطًا أن يكون بصيغة معينة، فالمسلم من الممكن أن يقوم بالدعاء بما يريده، دون الاقتران بدعاء معين أو اختيار أفضل الكلمات، أو ارتفاع الصوت.

دعاء الأم على نجلها يستجاب في هذه الحالة

ونوهت أن دعاء الأم على نجلها في لحظات الغضب قد يستجاب، لأن هناك أوقات لاستجابة الدعوة، وإذا توفق دعاء الأم لحظة الغضب مع وقت استجابة الدعوة، فتستجاب الدعوة، لافتة إلى أن الدعاء على الأبناء يزدهم شقاءً، ولذلك حذر النبي من هذا الدعاء بالقول: «لا تدعوا على أنفسكم».

وواصلت أن أوقات استجابة الدعوة تتمثل في وقت سقوط الأمطار، وما بين الأذان والإقامة، والثلث الأخير من الليل، خاصة قبل الفجر، ويوم عرفة، وآخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وليلة النصف من شعبان.

وأكدت أن بعض العلماء قالوا بأن المرأة بعد الولادة يستجاب لها الدعاء، خاصة وأن الملائكة تكون حاضرة هذه اللحظة، معقبة: «بس الست بتكون متبنجة ومش حاسة بحاجة».