هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها: تخضع لعملية جراحية

تُجري والدة الفنانة هنا الزاهد، عملية جراحية اليوم، حسب ما أعلنت «هنا» عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، طالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها لتجاوز أزمتها المرضية سريعًا.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

مسلسل حلوة الدنيا سكر أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد

وكانت هنا الزاهد قدمت أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما هذا العام من خلال سلسلة حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وهى عبارة عن قصص منفصلة كل حكاية 5 حلقات، وشاركها البطولة محمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وعمر الشناوي، وأحمد سلطان، وأحمد حاتم، ومحمد الشرنوبي، وظهر زوجها الفنان أحمد فهمي في إحدى الحكايات كضيف شرف في المشهد الأخير، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.

وفي موسم مسلسلات رمضان 2021، شاركت هنا الزاهد في مسلسل «النمر» مع محمد إمام وحجاج عبدالعظيم ونيرمين الفقي ومحمد رياض، سيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما شاركت الفنانة فرح الزاهد، شقيقة هنا الزاهد، في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال مسلسل الطاووس، مع جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبدالغني، وخالد عليش، وعابد عناني، ونهال عنبر، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.