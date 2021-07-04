الصين تسجل 14 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وصفر وفيات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 14 حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس السبت في «البر الرئيسي الصيني»، دون تسجيل إصابات جديدة محلية العدوى بالمرض.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل 4 حالات في يوننان و3 في قوانجدونج وحالتين اثنيين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تيانجين و لياونينج و شنجهاي و قوانجشي و سيتشوان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها في «شنجهاي»

كما تم تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها في شنجهاي، وجميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» حول العالم 184233949 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى3987322 حالة.