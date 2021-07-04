عاجل.. انفجار في مصنع للكيماويات في ولاية «ماهاراشترا» الهندية

وقع انفجار في مصنع «بهارات للكيماويات» في منطقة بالجار في ولاية «ماهاراشترا»، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان.

وأشارت وسائل إعلام هندية، مساء أمس السبت، إلى وقوع عدة إصابات في الحادث، فيما قالت وكالة « أيه إن آي» الهندية، إنه تم نقل المصابين إلى «مستشفى ثونجا» القريب في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.