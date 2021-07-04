بتكليف من السيسي.. وزير الشباب يضع حجر أساس ستاد المصري ببورسعيد

يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الأحد، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى وضع حجرالأساس لـ استاد النادي المصري الجديد ببورسعيد، والمقرر إقامته على أحدث الطرز العالمية بنفس مكانه الحالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية كبرى لوضع حجر أساس ستاد بورسعيد

ينظم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بالاستاد احتفالية كبرى لوضع حجر أساس استاد بورسعيد ويشارك فيها المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات, الشركة المنفذة للمشروع, والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية لمحافظة بورسعيد

صبحي: إنشاء ستاد بورسعيد بتوجيهات من السيسى

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفقد بدء إجراءات الخطوات التنفيذية لإنشاء ستاد النادي المصري، وأعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء ستاد النادي في موقعه الحالي بعد هدم القديم وفقًا للأكواد الدولية، بتمويل حكومي بين الوزارة ومحافظة بورسعيد، بعد الاستقرار على الرسومات الهندسية النهائية للتنفيذ.

تطوير ستاد المصري وفقا لأحدث نماذج التطوير

جاء قرار دراسة تطوير منطقة ستاد بورسعيد الحالي «المصرى»، وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة، بعد مطالب أهالي بورسعيد به كونه من الرموز التاريخية لهم، وأكدوا شكرهم للرئيس السيسى الذى يثبت يوما بعد يوم أنه يعيش معهم فى كل آمالهم ويعمل على تحقيق أحلامهم.

واطلع الرئيس فى اجتماع سابق مع وزير الشباب والرياضة على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء ستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية.