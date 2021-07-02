وزير الشباب: ما وعد به الرئيس في 30 يونيو تحقق خلال سنوات قليلة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن 30 يونيو جعلت مصر مستقرة وقوية وفتية، وأصبح العالم ينظر لها نظرة احترام وتقدير في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات «صالون 30 يونيو»، الذي ينظمه حزب «مستقبل وطن»، بقصر الثقافة في الزقازيق، حول الجمهورية الجديدة، وما جرى إنجازه، وحصاد 7 سنوات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

صبحي: ما قاله الرئيس ووعد به تحقق خلال السنوات الماضية

وتابع الوزير: «ما قاله الرئيس ووعد به تحقق خلال سنوات قليلة مثل الاهتمام بالمرأة والشباب، حيث تحدث الرئيس في بداية 30 يونيو و3 يوليو عن ضرورة الاستفادة من طاقات المرأة والفتيات والشباب»، مضيفا أن المرأة تقوم بدور كبير للنهوض بالمجتمع، وبعد 30 يونيو أصبح الشباب عماد المجتمع في المجال السياسي وقطاع الأعمال وغيرها، لافتا إلى وجود العديد من البرامج الحكومية والمحليات والفنية التي تهتم بالشباب في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن التجمع في أول صالونات 30 يونيو، للالتقاء بين التنفيذين والسياسيين والقياديين، ليس فقط لتذكر ما حدث في الأمس، وإنما للتحدث حول ماذا سنفعل في المستقبل، مشيدا بتطوير الطرق وافتتاح الكثير من المشروعات.

وزير الرياضة: على كل مواطن أن يشارك في البناء والتطوير

وشدد على ضرورة الاهتمام بقضية الوعي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتعامل بشكل ذكي جدا في حرب ذكية، وقدم الجيش الكثير من الشهداء للدفاع عن البلد، ما يفرض على كل مواطن أن يشارك في البناء والاجتهاد والتطوير، لتظل منظومة الدولة المصرية قوية وتستطيع مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.

ولفت إلى ضرورة التصدي للمخططات المغرضة من خلال الاهتمام بقضية الوعي، مثنيًا على مسلسل «الاختيار 2»، حيث إن الدراما في هذا المسلسل تناولت أحداث مهمة تتعلق بقضية الوعي، مختتمًا أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية واضحة وجاري تطويرها للاستدامة والتصدي والمشاركة في قضية الوعي.