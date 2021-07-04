الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا.. معتدل رطب ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد، عن أمس، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة، لكن يظل الإحساس بها أعلى من الواقع، لتقترب درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء، ويستمر جنوب البلاد في تجاوز حاجز 40 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس، إنّ درجات الحرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، بواقع 4 إلى 5 درجات مئوية، موضحا أنّه رغم أنّ يوليو وأغسطس من أكثر شهور السنة حرارة في مصر، إلا أنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، أنّ متوسط درجة الحرارة في الظل على القاهرة خلال الفترة الحالية بين 39 و40 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة، إذ تتراوح بين 42 و44 درجة خلال فترات النهار.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ نسبة الرطوبة تصل لـ70% أحيانا في فترات الليل، وتصل لـ90% على السواحل الشمالية، مؤكدا أنّ الطقس غير المستقر وغير المعتاد في فصل الصيف مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، إذ يتسم فصل الصيف باستقرار في الكتل الهوائية وصعب أن تتغير سريعا، وبالتالي التغيير المحدود الذي سيحدث سيكون بين درجتين و3 درجات فقط.

وأوضح «شاهين» أنّ العظمى على القاهرة غدا الأحد 37 أو 38 درجة، بانخفاض درجتين عن اليوم، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة في المقابل يؤدي لعدم الشعور بحدوث أي تغيرات، وبالتالي حدوث التغيرات صعب للغاية ويحتاج إلى وقت طويل.