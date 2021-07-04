«المنصورة الجديدة».. مدينة ذكية وسياحية واستثمارية (فيديو)

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، صباح اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، في حلقة خاصة من داخل مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تطورات وآخر عمليات تنفيذ المشروعات بالمدينة الجديدة.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إن مدينة المنصورة الجديدة تتميز بجو رائع، وليست مدينة ذكية فقط، وإنما تصلح للسياحة طول العالم لأنها تقع على البحر المتوسط، كما تقدم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضافت: «المدينة تحتوي على عدد كبير من المشروعات الإسكانية الضخمة، وتناسب كل فئات المجتمع المصري، فهناك مشروع سكن للمصريين وهو مشروع منخفض التكاليف وسكن مصر وجنة وإسكان فاخر وإسكان فوق الفاخر».

حصلت «الوطن»، على نسخة من صور المواقع المتميزة المقترحة لأراضي الاستثمار، بمدينة المنصورة الجديدة، بنشاط خدمي، واستثماري والتي تضمن طرح 5 قطع لإنشاء «مركز طبي، ومركز صيانة وخدمة سيارات، وبنك، ونادي إجتماعى ومول تجاري».

وتشير خرائط المواقع المقترحة المتميزة لأراضي الاستثمار الخدمي بالمنصورة الجديدة، أن الأراضي تقع ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر يوليو عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد بداية من اليوم وحتى منتصف شهر يوليو الجاري، وأن الأراضي المتاحة هي قطعة أرض بنشاط مركز طبي بمساحة 6493 م2 بنشاط مركز طبي، وقطعة أرض بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات تقع على مساحة 6208 متر مربع، وقطعة أرض عبارة عن نشاط تجاري بمساحة 1575 متر مربع .

وتضمنت الخريطة كذلك طرح قطعة أرض بنشاط بنك على مساحة 1180 متر مربع، وقطعة أرض بنشاط نادي اجتماعي على مساحة 72816 متر مربع، بالإضافة إلى أسعار الطرح التقديرية، والخاصة بالمركز الطبي وهي 3535 جنيها للمتر المربع الواحد.

كما جرى تسعير 5570 جنيها للمتر المربع الواحد بالقطعة الثانية والخاصة بطرح مركز خدمة وتموين سيارات، و2425 جنيها للمتر للأرض بنشاط نادي اجتماعي، و3935 جنيها للمتر المربع الواحد للقطعة بنشاط بنك، و7925 جنيها للمتر المربع الواحد للقطعة بنشاط مول تجاري.

وأوضحت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة، أن مدة التنفيذ المقترحة للمشروعات لا تتجاوز 3 سنوات فقط.