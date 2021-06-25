جامعة المنصورة الجديدة.. 8 كليات ذكية ترى النور وتنتظر تنسيق 2021

تجري الإنشاءات في جامعة المنصورة الجديدة على قدم وساق من أجل أن تكون ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021 وتبدأ الدراسة بكلياتها في العام الجامعي 2021/ 2022 القادم، حيث يجري إنشاء الجامعة الجديدة علي طريق « دمياط – كفر الشيخ» الدولي الساحلي، علي مساحة 127 فداناً، علي ساحل البحر المتوسط، بجوار مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، ويجري العمل في إنشاءات كليات الجامعة، والتي مخطط لها أن تصل إلى 14 كلية، من شأنها تغيير وجه المنطقة من حيث تردد الطلاب على المكان، بالإضافة إلى ما يجري من جذب سكاني للمنطقة بالكامل.

كليات المرحلة الأولي في جامعة المنصورة الجديدة

وتقدم الجامعة كليات جديد بمفهوم عصري وعلمي لتواكب أحدث المناهج العليمة العالمية، و يكون خريجها علي مستوي عالي من الكفاءة بالتعليم في مراكزها البحثية الجديدة، ومخطط أن يتم إنشاء 14 كلية علي مرحلتين بمسميات ومفاهيم جديدة للتعلم وبدأت مرحلتها الاولى بإنشاء 8 كليات: «القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال - علوم وهندسة المنسوجات - الهندسة - الحاسبات والمعلومات - طب الفم والأسنان - العلوم - الطب البشرى - الصيدلة - مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات».

كليات المرحلة الثانية في جامعة المنصورة الجديدة

وتبدأ جامعة المنصورة الجديدة في المرحلة الثانية مباشرة وذلك بإنشاء كليات : «تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - التمريض –العلوم الانسانية والاجتماعية- الاعلام وتكنولوجيا الاتصال - كلية الدراسات العليا» بالإضافة إلي المباني الإدارية الأخري كمباني: «المكتبة المركزية والخدمات الطلابية - المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان - صالات رياضيه مغطاه ومعارض خارجية مفتوحة».

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العليم، قرار بتعيين الدكتور معوض محمد الخولي، رئيسا لجامعة المنصورة الجديدة، لمدة 4 سنوات، والذي أعلن عن الانتهاء من 75% من أعمال الإنشاءات والتجهيزات في الجامعة لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي 2021/ 2022.

واستقبل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، خلال الفترة الماضية، القيادات السياسية والذين توجهوا للجامعة لمشادهة الإنشاءات التي تجري بها علي أرض الواقع ومن بينهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبعده الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جامعة ذكية بمدينة ذكية

وتقع الجامعة ضمن مخططات مدينة المنصورة الجديدة وهي من المدن الذكية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وتكون جامعة ذكية، تقدم برامج تعليمية تساهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية.