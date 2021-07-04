إجراء 5 عمليات «قسطرة مخية» لعلاج التمددات الشريانية بمستشفى سوهاج الجامعي

شهدت وحدة جراحات الأوعية والقسطرة المخية التداخلية بمستشفى جامعة سوهاج، خلال الأسابيع الماضية، إجراء جراحات ميكروسكوبية لـ 5 حالات متتابعة لإغلاق تمددات شريانية منفجرة بالمخ بواسطة كلبس معدني .

وأوضح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، أن القسطرة المخية العلاجية ثورة طبية حقيقية تحققت من خلال الأشعة التداخلية للجهاز العصبي، وهي بديل لجراحة الرأس المفتوحة، التي كانت تعرض المريض للكثير من المخاطر، وتحتاج إلى دقة ومهارة في إجرائها، مشيرًا إلى أنها تشبه إلى حد كبير قسطرة القلب، حيث يتم الوصول إلى شرايين الدماغ الدقيقة من خلال فتحة صغيرة أعلى الفخذ لعلاج الأمراض التي تؤثر على شرايين المخ.

كما أضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أن المرضى الذين تم علاجهم وصلوا إلى المستشفى في حالة وعي غير كامل ويعانون من ضعف بأحد الأطراف، لافتًا إلى أن البعض الآخر يعاني من ضعف بالأعصاب المخية؛ نتيجة لحدوث نزيف تحت الأم العنكبوتية إثر انفجار تمدد شرياني بالمخ.

وقال الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إنه تم تركيب صمام مخي بريتوني لبعض الحالات، وذلك نتيجة استسقاء ثانوي بالمخ، ومن ثم تم إجراء جراحة ميكروسكوبية لإغلاق التمدد الشرياني المنفجر بواسطه كلبس معدني.